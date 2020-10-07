نقيب المحامين يكلف سليمان بملف أكاديمية ناصر العسكرية العليا

كلف رجائي عطية، نقيب المحامين، صلاح سليمان عضو مجلس النقابة، بملف أكاديمية ناصر العسكرية.

وجاء نص القرار الذي أصدره نقيب المحامين كالآتي: بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وبعد الإحاطة بظروف أكاديمية ناصر العسكرية العليا، ورغبة في ضمان كفاءة العمل معها قررنا ما يلي:

أولًا: يكلف الأستاذ صلاح سليمان عضو المجلس بملف أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وثانيًا: يلغى أي قرار أو واقع يخالف ذلك.