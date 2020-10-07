الزراعة: حصاد المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف خلال شهر سبتمبر 2020

أصدر المركز الإقليمي للأغذية والاعلاف تقريرا يتضمن حصاد ونشاط المركز خلال شهر سبتمبر.

وقال د أشرف هاشم مدير المركز أنه تم قبول طلبات تسجيل 715 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف لفحصها فنىًا تمهيدًا لإصدار إستمارات تسجيلها والإنتهاء من إجراءات تسجيل عدد 595 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف وإصدار إستمارات تسجيل

واضاف أنه تم قبول طلبات تسجيل 256 مخصب زراعي لفحصها فنىًا تمهيدًا لإصدار إستمارات تسجيلها وايضا الإنتهاء من إجراءات تسجيل عدد 311 مخصب زراعي وإصدار إستمارات تسجيلهم وتحليل عدد 1583 عينة تخص باحثين من الجامعات والمعاهد البحثية المختلفة وكذلك لإفراد عاديين وتحليل عدد 843 عينة علف دواجن وعدد 180 عينة علف حيوان تخص مصانع الأعلاف وإصدار نتائج لهما.

بالاضافة الى إستقبال وفحص عدد 472 شحنة مخصب زراعي مستورد.

كما تم إستقبالل وفحص عدد 708 شحنة مستوردة تشمل إضافات الأعلاف وخاماتها وسحب عينات لعدد 15 شحنة أعلاف مصدرة للخارج وإصدار تقارير فنية لصلاحيتها للتصدير.

واضافف هاشم أن المركز قام بتنظيم ورشة عمل بعنوان " إضافات الأعلاف بين الحاضر والمأمول" تحت رعاية د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية

بحضور نخبة من الخبراء والمختصين والشركات المعنية بذلك وعدد من أساتذة الجامعات والمركز القومي ومديري شركات اضافات الأعلاف.

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