انت الان تتابع تفاصيل خبر عويس الراوي.. وبيان النيابة العامة حول مقتله “كان معاه سلاح آلي وقاوم الشرطة ومتهم بقضايا إرهابية” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كان مقتل عويس الراوي إبن العوامية بالأقصر هو الحدث الأبرز على مدار الأيام الماضية، وذلك بعد مقتله على يد قوات الأمن في منزله أثناء يام القوات بمداهمة بيته للقبض على مطلوبين، وهناك روايات كثيرة حول مقتله، مما جعل النيابة العامة تخرج ببيان حول لواقعة.

عويس الراوي وبيان النيابة العامة حول مقتله

ووفق بيان النيابة الرسمي، فإن الراوي قد صدر بحقه هو وآخرين من ذويه قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة، نظراً لاتهامه في قضايا إرهابية، بناءً على تحريات الأمن الوطني.

وأضاف تقرير النيابة أنه بعد مقتل عويس الراوي توجهت النيابة إلى بيته وتم ضبط سلاح آلي بجواره، وأخطرت النيابة أنه قاوم رجال الشرطة أثناء القبض عليه.

اقرأ أيضاً:

“الحصة بـ85 جنيه كحد أقصى” 11 قرار جديد لوزير التربية والتعليم بشأن مجموعات التقوية

“الآن” استخراج جواز السفر وتجديده بشهادة الميلاد وصلاحية 3 سنوات

الصحة تعلن رسمياً استخدام مصر لبن السرسوب في علاج كورونا

خطف عريس “خالة العروسة أخدت رقمه علشان تصالحهم فخطبته” تفاصيل قصةشيماء جمال

مات زوجها وهو يجامعها وتبكي على الهواء والإفتاء يجيبها

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

أسعار البنزين الجديدة بداية من أكتوبر 2020

كما استجوبت النيابة قائد المأمورية المسؤولة عن ضبط الراوي واستمعت إلى شهادة والد المتوفي وهناك اختلاف في الروايات، وحفظاً لسلامة التحقيقات فإن النيابة آثرت عدم الإفصاح عن أقوال من شاهدوا الواقعة، ولتفاصيل بيان النيابة العامة بشأن مقتل الراوي في البيان التالي.