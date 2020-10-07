وزير العدل يمنح أعضاء لجان التفتيش على الهيئات والأندية الضبطية القضائية

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار رقم 6741 لسنة 2020، اليوم الأربعاء، بتخويل العاملين والمختصين من وزارة الشباب والرياضة أعضاء لجان التفتيش صفة مأمورى الضبطية القضائية، حتى يتسنى لهم مباشرة أعمالهم التفتيشية والرقابية على مختلف الهيئات الرياضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه مختلف الوقائع التى تتبين لهم خلال سير عمل تلك اللجان خلال الفترة المقبلة.





جاء ذلك فى ضوء التنسيق الذى يجريه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع مختلف الجهات المعنية بالدولة بشأن عمل لجان التفتيش المالية والإدارية المشكلة من المختصين والخبراء من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات على جميع الهيئات الشبابية والرياضية شاملة كل الأندية الرياضية والاتحادات ومراكز الشباب والهيئات الرياضية والشبابية الكائنة فى جميع ربوع ومحافظات الجمهورية. ويشهد بداية الأسبوع المقبل حملات موسعة للجان التفتيش المالية والإدارية على العديد من الهيئات الرياضية بمحافظتى القاهرة والجيزة، تشمل أندية الأهلى والزمالك والصيد والجزيرة والاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية واللجنة الأوليمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات البارالمبية والنوعية.

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