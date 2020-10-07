كما يكون الطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد. وحالة الطقس ليلا، لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. شبورة مائية صباحا على القاهرة تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية - أمطارمتوسطة "30% تقريبا" تكون رعدية احيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحرالأحمر. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 36 22 الإسكندرية 32 22 وادى النطرون 34 22 طنطا 35 22 شبين الكوم 36 22 دمنهور 34 22 بلطيم 32 24 مطروح 33 20 السلوم 33 21 سيوة 35 21 بورسعيد 32 25 دمياط 32 25 الزقازيق 36 22 المنصورة 35 22 الإسماعيلية 36 22 السويس 36 22 العريش 33 23 رفح 32 22 راس سدر 36 22 نخل 34 17 نويبع 35 26 طابا 35 24 كاترين 29 14 الطور 34 22 شرم الشيخ 36 26 الغردقة 37 25 مرسى علم 37 25 الفيوم 36 22 بنى سويف 37 22 المنيا 37 22 أسيوط 38 22 سوهاج 38 22 قنا 39 23 الأقصر 40 24 أسوان 41 25 إدفو 41 24 أبوسمبل 40 24 الوادى الجديد 39 22 شلاتين 35 26 أبورماد 35 26 حلايب 33 25

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: طقس الخميس حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 36 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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