بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية.. إطلاق مشروع لتمكين الفتيات بصعيد مصر

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع من خلال المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيمته 3 ملايين دولار.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن المشروع يأتى ضمن برامج التعاون الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية التى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة من خلال التمكين الاقتصادى للفتيات، مشيدة بالتعاون الوثيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فى العديد من المجالات ذات الأولوية التنموية لحكومة.

وأشارت المشاط إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تهدف باستمرار لتحقيق التعاون متعدد الأطراف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، باعتبارهما شريكين رئيسيين فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت المشاط أن مصر حرصت على استغلال التعاون الوثيق مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، للعمل على تمكين المرأة ودفع القضايا الخاصة بها للأمام، إذ أطلقت وزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة مع المنتدى الاقتصادى العالمى فى وقت سابق من العام الجارى، محفز سد الفجوة بين الجنسين، والذى يعتبر منصة تجمع القطاعين الحكومى والخاص فضلا عن المجتمع المدنى والأكاديمى، لمحاولة وضع السياسات الصحيحة والإجراءات التى تحقق تمكين المرأة.

ويستهدف مشروع تمكين الفتيات تحقيق التنمية فى المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات فى صعيد مصر، إذ سيستفيد منه محافظتا المنيا وقنا، لتمكين المرأة وضمان الوصول إلى فرص التعليم وتحسين الخدمات الصحي، فضلا عن تعزيز الوعى بالتنوع الثقافى، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف العاشر الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد.

وتأتى هذه الاتفاقيات فى إطار استراتيجية سرد المشاركات الدولية التى أطلقتها وزارة التعاون الدولى، والتى تستهدف ترويج القصص التنموية المصرية فى إطار 3 عوامل رئيسية هى المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بالمشاركة فى إطلاق هذا المشروع الهادف لتحقيق التنمية الاقتصادية عبر تمكين الفتيات، مشيرة إلى الشراكة الناجحة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمجلس القومى للمرأة، فى مجال تمكين المرأة وسد الفجوة بين الجنسين.

وأشارت الدكتورة هبة حندوسة، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة النداء، إلى سعى المؤسسة للعمل بشكل أكبر لتمكين الفتيات والسيدات فى صعيد مصر من خلال الدعم الجديد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، موضحة أن مؤسسة النداء تعمل فى أكثر من 70 قرية بصعيد مصر وتسعى لزيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولى أطلقت خلال جائحة كورونا مبادرة "كمامة" التى كانت نموذجًا للتعاون مع المؤسسات الدولية مُمثلة فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمات المجتمع المدنى من خلال مؤسسة "النداء"، ومختبر التمويل البديل "AltFinLab" ومؤسسة "نية"، بهدف إشراك السيدات فى صعيد مصر فى إنتاج الكمامات ضمن الجهود المجتمعية لمكافحة جائحة كورونا.

وخلال المؤتمر الذى نظمته مؤسسة النداء فى فبراير الماضى، أعلنت وزيرة التعاون الدولى، أن المؤسسة تمكنت من خلال الأنشطة التى تستهدف تمكين المرأة والشباب تدريب نحو 16.8 ألف سيدة فى صعيد مصر، فى مجالات الزراعة وتنمية المهارات الخاصة التى ترتبط بالحرف المصرية، وذلك فى أكثر من 70 قرية من قرى الصعيد، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.