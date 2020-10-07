صور .. المشاط : الوكالة الأمريكية للتنمية ساهمت فى دعم ريادة الأعمال بمصر

أكدت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الاتفاقيات المشتركة مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين لدعم ريادة الأعمال فى مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.





ولفتت إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تأتى ضمن شركاء التنمية الذين ساهموا فى دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ 2011.

جاء ذلك خلال متابعة وزيرة التعاون الدولى، اليوم الأربعاء، لحاضنة الأعمال للشركات الناشئة "Flat6Labs" مع جون بارسا رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواشنطن، الذى يزور مصر فى أول زيارة خارجية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ توليه، وجوناثان كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة، وليزلى ريد مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، إذ يعتبر الاستثمار الأمريكى فى هذه الحاضنة نموذجا ناجحا للتعاون الثنائى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.



وأبدت وزيرة التعاون الدولى، سعادتها بالنجاح الذى حققته حاضنة الأعمال Flat6Labs لتصبح من أكبر مسرعات الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر الخدمات التى تقدمها لرواد الأعمال والشركات الناشئة بما فيها التدريب والوصول لرأس المال، وهو ما يتوافق مع استراتيجية سرد المشاركات الدولية لوزارة التعاون الدولى، التى تركز على 3 محاور أساسية هم "المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة"، بما يعزز من ترويج القصص التنموية المصرية ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت إن Flat6Labs ومثيلاتها من المنصات التى تشجع على الابتكار لا يمتد تأثيرها فقط على رواد الأعمال والشباب، ولكن يحقق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادى فى مصر، ويخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، موجهة الشكر لشركاء التنمية الذين شاركوا فى دعم ريادة الأعمال فى مصر لتعزيز قدرة الشباب على الابتكار والعمل الريادى.

وحققت Flat6Labs نموًا كبيرًا منذ تدشينها إذ استطاعت أن تصبح من مسرعات الأعمال الرائدة فى مصر والمنطقة، وتساعد أكثر من 106 شركات ناشئة على خلق 7450 وظيفة، منها نحو 6293 وظيفة للسيدات.



وحصلت المسرعة على استثمار من صندوق الأعمال المصرى الأمريكى بقيمة مليون دولار، كما أن المنحة تلقت دعمًا مع بداية انطلاقها من خلال تقديم الدعم الفنى والاستشارات تحت مظلة برنامج مشروع التنافسية ودعم القطاع الخاص والذى كان ينفذ بالشراكة بين الحكومتين المصرية والأمريكية بقيمة 32 مليون دولار.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون التاريخية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978، فى قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والسكان والتعليم، بينما تسجل محفظة المشروعات الموقعة منذ عام 2014 نحو 800 مليون دولار، من بينها 72.5 مليون دولار لقطاع الزراعة.