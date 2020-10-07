حسانين توفيق : تيسير إجراءات فتح حسابات البنوك يدعم الشمول المالى

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن إجراءات البنك المركزى الجديدة بشأن تيسير فتح حسابات بالبنوك للأفراد والشركات متناهية الصغر، يعزز جهود تحقيق الشمول المالى، خاصة فيما بين الفئات الأكثر تعاملا بالنقد الكاش.





وأكد توفيق، فى تصريحات صحفية، أن العديد من أصحاب المشروعات متناهية الصغر مثل الورش والحرف، لا يفضلون التعامل مع البنوك بسبب انتشار ثقافة التعامل بالنقد، وتعقد الإجراءات، لافتا إلى أن المركزى قام بتبسيط الإجراءات لدفع المواطنين إلى توسيع دائرة التعامل مع البنوك ودعم الشمول المالى والتحول الرقمى، ولكن مازال هناك حاجة إلى دعم انتشار هذه ثقافة بين كل المواطنين وهو الدور الذى يمكن ن تقوم به وسائل الإعلام. وأوضح عضو الشيوخ، أن حجم النقد "الكاش" المتداول خارج الجهاز المصرفى يبلغ نحو 603 مليار جنيه من إجمالى 1.1 تريليون جنيه يمثل حجم المعروض النقدى فى يونيو 2020 وفق أحدث بيانات البنك المركزى، وهو ما يعنى أن 56% من "الكاش" الموجود يتم تداوله خارج البنوك، وهو ما يتطلب مزيد من الجهود لتعزيز ثقافة التعاملات غير النقدية لدعم جهود التحول الرقمى فى مصر.

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