الأوقاف : توزيع 150 نسخة من سلسلة رؤية بشمال سيناء والإسكندرية

أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم توزيع 150 نسخة من مجموعة سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، وألف مجموعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على أئمة محافظتى شمال سيناء والإسكندرية يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر 2020.





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