وقالت الأوقاف، فى بيان رسمى على موقعها، اليوم الأربعاء، إن الكتاب متوفر بمنافذ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فى ضوء جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى الصحيح داخل مصر وخارجها، وفى إطار دورها التنويرى والتثقيفى والتوعوى واهتمامها البالغ بحركة الترجمة وأرفقت الوزارة، روابط الكتب باللغات السواحيلية هنا والإنكو "البمبرا" هنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بترجمة للغتين إفريقيتين .. الأعلى للشؤون الإسلامية يصدر كتاب مخاطر الإلحاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.