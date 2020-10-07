فيديو : الإيمان والإرادة سر النجاح .. القوات المسلحة تحتفل بنصر أكتوبر

وعرض فيديو حمل اسم "برومو 7 حرب أكتوبر 2020" مقتطفات من أحاديث الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما قال: "لقد كان الليل طويلا وثقيلا، ولكن الأمة لم تفقد إيمانها أبدا بطلوع الفجر".



وقال السادات: "وذلك لأن اعتقادى دائمًا كان، ولا يزال، أن التمنّى بلا إرادة نوع من أحلام اليقظة يرفض حبى وولائى لهذا الوطن أن يقع فى سرابه أو فى ضبابه".