فيديو : الإيمان والإرادة سر النجاح .. القوات المسلحة تحتفل بنصر أكتوبر

وعرض فيديو حمل اسم "برومو 7 حرب أكتوبر 2020" مقتطفات من أحاديث الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما قال: "لقد كان الليل طويلا وثقيلا، ولكن الأمة لم تفقد إيمانها أبدا بطلوع الفجر".
وقال السادات: "وذلك لأن اعتقادى دائمًا كان، ولا يزال، أن التمنّى بلا إرادة نوع من أحلام اليقظة يرفض حبى وولائى لهذا الوطن أن يقع فى سرابه أو فى ضبابه".
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