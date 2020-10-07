إدراج المجلة المصرية لمعهد بحوث وقاية النباتات ضمن قوائم الدولية للفهرسة العلمية

تلقى الأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرا من الأستاذ الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات يفيد باعتماد الدولية للفهرسة العلمية(International Scientific Indexing) للمجلة المصرية لمعهد بحوث وقاية النباتات والذى يجعلها واحدة من أهم المجلات العلمية التي يمكن للباحثين المصريين والعرب والأجانب نشر أبحاثهم ودراساتهم على صفحاتها في شتى مجالات علوم وقاية النباتات.

وبموجب هذه الشهادة اعتمدت المجلة المصرية لمعهد بحوث وقاية النباتات كجهة للنشر العلمي المتخصص، وذلك على الرغم من حداثة إصدارها حيث صدر العدد الأول منها في عام 2018 .

وقال الأستاذ الدكتور محمد سليمان أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح برفع مستوى التصنيف الدولي للمجلات العلمية التي يصدرها مركز البحوث الزراعية.

وذكر الأستاذ الدكتور أحمد عبد المجيد إلى ان الدولية الفهرسة العلمية قامت بتقييم الجهد العلمي المنشور بمجلة المعهد خلال عامى 2019 و2020 في ثماني اعداد حوت 182 بحثا علميا متخصصا.

لافتا الى ان المجلة المصرية لمعهد بحوث وقاية النباتات فصلية تصدر كل ثلاثة أشهر ويتم تحكيم الأبحاث المقدمة للنشر فيها من خلال لجان تحكيم محلية ودولية موضحا ان هيئة تحريرها تضم نخبة من المتخصصين سواء بمعهد بحوث وقاية النباتات أو غيره من الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة في مصر وعدد من الدول منها امريكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والصين وكوريا الجنوبية والهند.

وأشار عبدالمجيد إلى أن ثقل لجان التحكيم منح المجلة رزانة وجعلها واحدة من اهم المجلات العلمية المتخصصة على المستوى المحلي والدولي.

يذكر أن معامل التأثير الذي حصلت عليها المجلة المصرية لمعهد بحوث وقاية النباتات والمبني على نسبة الاستشهاد الدولية بالأبحاث المنشورة بالمجلة يقدر بـ 0.641 وهو معدل يؤشر الى نجاح المجلة في اكتساب مكانة علمية مهمة بأعدادها الأولى.