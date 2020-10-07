مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وسفير الولايات المتحدة بالقاهرة يزوران الكنيسة المعلقة

استقبل نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، السيد« چون بارسا » مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيد « چوناثان كوهين» سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، والوفد المرافق لهما.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن الوفد الأمريكي زار كنيسة السيدة العذراء بمصر القديمة (الكنيسة المعلقة)، والمتحف القبطي.

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ومن المقرر أن يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الأربعاء عظته الأسبوعية من الكنيسة المرقسية المرقسية بالإسكندرية، حيث يلقى كلمة روحية وتعليمية بعد عودة الاجتماع للانعقاد منذ قرابة شهر بعد توقفه بسبب جائحة كورونا لفترة قاربت 6 أشهر.

يحضر الاجتماع مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص ابرآم إيميل، ومجموعة من الأباء الكهنة والشمامسة وعدد من أبناء الكنيسة، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كان القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أكد في تصريح له اليوم لموقع دوت الخليج الإخباري أن الكنيسة لا تعرف اى شئ بشأن ما يتم تداوله حاليا حول إنتاج مسلسل يجسد شخصية قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117 من باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال القس بولس حليم إن أي عمل درامي مثل هذا لابد من الرجوع فيه إلى الكنيسة لأن الأمر يخص شخصية كنسية هامة في الكنيسة القبطية.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث له مكانة خاصة ومتميزة في قلوب الأقباط بل وله محبة في قلوب المصريين جميعا لوطنيته وأعماله الجليلة.