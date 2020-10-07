الأرصاد: الطقس غدا حار نهارا لطيف ليلا ..والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون طقس الغد / الخميس / نهارا - شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وطقس حار على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة.

ووفقا لخبراء هيئة الارصاد سيشهد صباح الغد الخميس شبورة مائية تكون كثيفة على بعض المناطق وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة . طقس شديد الحرارة جنوب سيناء والرياح معتدلة .

افاد الخبراء ان طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من جنوب الصعيد .

فيما يسود حالة الطقس ليلا.. لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

شبورة مائية صباحا على القاهرة تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية - أمطارمتوسطة ( 30% تقريبا ) تكون رعدية احيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحرالأحمر.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 36 22

الاسكندرية 32 22

وادى النطرون 34 22

طنطا 35 22

شبين الكوم 36 22

دمنهور 34 22

بلطيم 32 24

مطروح 33 20

السلوم 33 21

سيوة 35 21

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 22

المنصورة 35 22

الاسماعيلية 36 22

السويس 36 22

العريش 33 23

رفح 32 22

راس سدر 36 22

نخل 34 17

نويبع 35 26

طابا 35 24

كاترين 29 14

الطور 34 22

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 37 25

الفيوم 36 22

بنى سويف 37 22

المنيا 37 22

اسيوط 38 22

سوهاج 38 22

قنا 39 23

الاقصر 40 24

اسوان 41 25

ادفو 41 24

ابوسمبل 40 24

الوادى الجديد 39 22

شلاتين 35 26

ابورماد 35 26

حلايب 33 25

راس حدربه 33 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 41 28

المدينة 40 26

الرياض 36 21

المنامة 37 21

أبوظبى 37 29

الدوحة 38 30

الكويت 38 21

دمشق 34 16

بيروت 32 27

عمان 33 18

القدس 32 20

غزة 33 23

بغداد 35 19

مسقط 34 27

صنعاء 25 10

الخرطوم 41 27

طرابلس 26 19

تونس 26 16

الجزائر 24 16

الرباط 27 15

أنقرة 31 15

اسطنبول 24 17

اسلام اباد 34 20

نيودلهى 36 22

جاكرتا 32 24

بكين 21 11

كوالالمبور 29 24

طوكيو 16 14

أثينا 27 17

روما 23 09

باريس 19 13

مدريد 26 12

برلين 15 12

لندن 17 09

مونتريال 10 04

موسكو 18 11

نيويورك 18 09

واشنطن 22 09

نواكشوط 38 28

اديس ابابا 23 11يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون طقس الغد / الخميس / نهارا - شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وطقس حار على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة.

شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة .

طقس شديد الحرارة جنوب سيناء والرياح معتدلة .

طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا على مناطق من جنوب الصعيد .

حالة الطقس ليلا.. لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

شبورة مائية صباحا على القاهرة تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية - أمطارمتوسطة ( 30% تقريبا ) تكون رعدية احيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحرالأحمر.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 36 22

الاسكندرية 32 22

وادى النطرون 34 22

طنطا 35 22

شبين الكوم 36 22

دمنهور 34 22

بلطيم 32 24

مطروح 33 20

السلوم 33 21

سيوة 35 21

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 22

المنصورة 35 22

الاسماعيلية 36 22

السويس 36 22

العريش 33 23

رفح 32 22

راس سدر 36 22

نخل 34 17

نويبع 35 26

طابا 35 24

كاترين 29 14

الطور 34 22

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 37 25

الفيوم 36 22

بنى سويف 37 22

المنيا 37 22

اسيوط 38 22

سوهاج 38 22

قنا 39 23

الاقصر 40 24

اسوان 41 25

ادفو 41 24

ابوسمبل 40 24

الوادى الجديد 39 22

شلاتين 35 26

ابورماد 35 26

حلايب 33 25

راس حدربه 33 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 41 28

المدينة 40 26

الرياض 36 21

المنامة 37 21

أبوظبى 37 29

الدوحة 38 30

الكويت 38 21

دمشق 34 16

بيروت 32 27

عمان 33 18

القدس 32 20

غزة 33 23

بغداد 35 19

مسقط 34 27

صنعاء 25 10

الخرطوم 41 27

طرابلس 26 19

تونس 26 16

الجزائر 24 16

الرباط 27 15

أنقرة 31 15

اسطنبول 24 17

اسلام اباد 34 20

نيودلهى 36 22

جاكرتا 32 24

بكين 21 11

كوالالمبور 29 24

طوكيو 16 14

أثينا 27 17

روما 23 09

باريس 19 13

مدريد 26 12

برلين 15 12

لندن 17 09

مونتريال 10 04

موسكو 18 11

نيويورك 18 09

واشنطن 22 09

نواكشوط 38 28

اديس ابابا 23 11