أسقف مصر القديمة يستقبل وفدا أمريكيا

استقبل الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، السيد جون بارسا مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيد جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى القاهرة، والوفد المرافق لهما.





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