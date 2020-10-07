ردا على فيديو التدافع .. بنك ناصر: فرع الجيزة يقدم خدمات لـ16ألفا و500 عميل

قال محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، إن فرع البنك بالجيزة يخدم 16 ألفا و500 عميل، موضحا أن إجمالى الصرف فى الفرع خلال 6 أيام عمل منذ بدء صرف معاشات أكتوبر بلغ 13 ألف معاملة بقيمة 20مليون و807 ألف جنيه، وفى اليوم الأول4301 حركة بـ 7 مليون و727 ألف جنيه.





جاء ذلك ردا على فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى لحالة تدافع وازدحام داخل فرع البنك بالجيزة. وفى بيان رسمى، أضاف عشماوى: "تم خلال اليوم الثانى القيام ب 1285 حركة بقيمة مليون و507 الف جنيه، وتم فى اليوم الثالث 1014 حركة بقيمة مليون و177 ألف جنية تقريبا، وخلال اليوم الرابع 2490حركة بإجمالى 4 مليون جنيه، وباليوم الخامس 2465 حركة بـ 4 مليون جنيه، و1443 حركة فى اليوم السادس بقيمة 2 مليون و336 ألف جنيه". وأوضح عشماوى، أنه بناء على تعليمات نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة البنك تم التأكيد على تنويع وسائل الصرف لموجهة التكدس وتشجيعا على تعميق نظم المدفوعات الآلية من خلال الصرف من ماكينات الصراف الآلى، سواء تخص البنك أو تخص البنوك الأخرى، بالإضافة إلى السحب من خلال منافذ شركة فورى عن طريق كارت الـ ATM الخاص بالعميل، كما تم إصدار تعليمات إلى جميع فروع البنك بتغذية كل ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار فضلا عن تعزيز الصرافين على الشبابيك.

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