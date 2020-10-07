سفير مصر في جاكرتا يلتقي الوزير المُنسق المعني بالشئون السياسية والقانونية والأمنية

التقى السفير أشرف سلطان سفير جمهورية مصر العربية في اندونيسيا، اليوم 7 الجاري، بالوزير المُنسق المعني بالشئون السياسية والقانونية والأمنية Mahfud MD، حيث أعرب السفير سلطان عن تطلع مصر للتعاون الجاد مع الجانب الاندونيسي لدفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.
ومن جانبه، أكد المسئول الاندونيسي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين كون مصر أول دولة تعترف باستقلال اندونيسيا، وتطلعه لتطوير مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين، مُشيراً إلى تقدير بلاده للدور المتميز الذي يقوم به الأزهر الشريف في تعليم آلاف الطلبة الاندونيسيين العلوم الشرعية منذ سنوات طويلة، ومنوهًا في هذا الصدد إلى أن العديد من القيادات الدينية وغيرهم من رموز المجتمع الإندونيسي قد تلقوا دراستهم في مصر ولعبوا دوراً كبيراً في نشر مبادئ الاسلام السمحة التي تدعو إلى الوسطية والاعتدال، مؤكداً حرص اندونيسيا المُستمر على التنسيق والتشاور مع مصر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المُشترك.
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