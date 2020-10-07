بـ112 مليون جنيه.. "شوشة" يفتتح مشروعات تنموية وتعليمية بالشيخ زويد (صور)

واصلت محافظة شمال سيناء، الأربعاء، احتفالاتها بالذكرى ال47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، اليوم الثالث على التوالي ، بافتتاح عدد من المشروعات التنموية والمجتمعية بنطاق مدينة الشيخ زويد الحدودية

وافتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، اليوم ، يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ واللواء طارق محمد رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، عدد من المشروعات التنموية في مركز ومدينة الشيخ زويد بقيمة ١١٢ مليون جنيه .









وقال المحافظ أن محطة تحليه مياه البحر بطاقة 5 آلاف متر مكعب في اليوم علي ساحل البحر بالشيخ زويد بقيمة 100 مليون جنيه.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى وجود 6 محطات مياه أخري بالشيخ زويد لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب لأهالي المدينة حيث تهتم الدولة بالمشروعات الخدمية والتنموية لمواطني الشيخ زويد وخاصة في مجال مياه الشرب .











وخلال جولته الميدانية بمدينة الشيخ زويد افتتح "شوشة" حديقة حي الكوثر بالشيخ زويد بقيمة 2,5 مليون جنيه، والتي تضم مناطق خضراء وألعاب للأطفال ومبني إداري، وكافتي يا لتكون متنفسا للمواطنين وأطفالهم بمنطقة شرق المدينة .

وتفقد المحافظ مدرسة الحمايدة للتعلم الأساسي والتي تضم 5 طوابق بها 22 فصل دراسي ومعامل ومكتبه وغرفة مجالات وفراغات ادارية بقيمة 9,5 مليون جنيه شاملة التجهيزات وتوصيل المرافق.

ولفت المحافظ إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين لمدينة الشيخ زويد الحدودية في شتي القطاعات وخاصة مياه الشرب والتعليم والاسكان والصحة ، مع توجيه الجهاز التنفيذى بالشيخ زويد في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الافتتاحات اللواء سعيد بده رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع المياه والصرف الصحى بشمال سيناء .

وايهاب بكير نائب رئيس المجلس، حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم، احمد سالم، رئيس الهيئة العامة للابنية التعليمية وعدد من رموز ومشايخ مدينة الشيخ زويد.