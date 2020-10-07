ردا على فيديو التدافع.. بنك ناصر الاجتماعى: فرع الجيزة يقدم خدمات لـ16 ألفا و500 عميل

صرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي ردًا علي الفيديو المتداول لحالة التدافع والازدحام داخل فرع البنك بالجيزة ان الفرع يقوم بخدمة 16الفا و500 عميل تقريبا، موضحا ان اجمالي حركات الصرف في الفرع خلال 6 ايام عمل منذ بدء صرف معاشات اكتوبربلغت 13الف معاملة بقيمة إجمالية 20مليون و807الف جنيه تقريبا ، حيث تم في اليوم الاول وهو اليوم التي تم به الواقعة القيام ب4301 حركة تقريبا بمبلغ إجمالي7مليون و727الف جنيه تقريبًا .

وتابع عشماوي: " كما تم خلال اليوم الثاني القيام ب 1285حركة بقيمة مليون و507 الف جنيه تقريبًا وتم في اليوم الثالث القيام ب 1014حركة بقيمةمليون و177الف جنية تقريبًا وتم خلال اليوم الرابع القيام ب2490حركة بقيمة اجمالية 4 مليون جنية تقريبًا كما تم خلال اليوم الخامس القيام بـ 2465 حركة باجمالي قيمة 4 مليون جنيه تقريبا وفي اليوم السادس تم القيام ب 1443حركة بقيمة اجمالية 2مليون و336الف جنيه تقريبا .

وأوضح أنه بناء علي تعليمات نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ، ورئيس مجلس إدارة البنك ، تم التأكيد علي تنويع وسائل الصرف لموجهة التكدس وتشجيعا علي تعميق نظم المدفوعات الآلية من خلال الصرف من ماكينات الصراف الآلى سواء تخص البنك أو تخص البنوك الأخري هذا بالاضافة الي السحب من خلال منافذ شركة فوري عن طريق كارت الـ ATM الخاص بالعميل، كما تم إصدار تعليمات إلي جميع فروع البنك بتغذية كافة ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار فضلا عن تعزيز الصرافين على الشبابيك.

واسترسل: "هذا بجانب الالتزام بتقسيم فئات المستحقين للمعاشات على شرائح علي عدد من الأيام منعا لزحام المواطنين وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد، كما تم فتح ابواب البنك اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحا ، موضحًا ان البنك يسعى بكل قوة لعدم وجود تزاحم أمام وداخل البنك أيام صرف المعاشات ، مع الحرص علي إتخاذ كافة القواعد والتدابير الإحترازية لحماية العملاء والحفاظ علي سلامتهم جميعا .

واكد عشماوي، ان الواقعة التي تم تصويرها حدثت خارج الفرع نتيجة تدافع من سيدات فاضلات لاسبقية الدخول وادى هذا التدافع لدخول الفرع ، مع العلم انهم مخالفون للشرائح المعلن عنها للصرف، هذا بجانب رغبة العملاء في الإستعلام عن قيمة المتجمد من العلاوات الخمسة وكذلك رغبتهم في معرفة قيمة القسط الجديد المستحق عليهم بعد إضافة تكلفة تأجيل الأقساط وقد تدارك موظفي الفرع للموقف بتنظيم العمل وتوجيه العملاء لاماكن الانتظار المعدة مسبقا خارج الفرع وتمت متابعة عمليات الصرف علي مدار اليوم والعمل علي حل اي شكوي من اصحاب المعاشات والقائمين علي الصرف ولم يتم انصراف اي من العاملين حتى حصول آخر عميل موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية .