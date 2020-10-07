في اتصال هاتفي مع وزير إعلام جنوب السودان.. هيكل يدعو إعلاميي "جوبا" للتدريب في مصر

أجرى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إتصالًا هاتفيًا مع " مايكل ماكواي " وزير الإعلام بجنوب السودان .

وتقدم " هيكل " بالتهنئة للوزير " ماكواي " بمناسبة توقيع إتفاق السلام النهائي منذ أيام وأوضح أن مصر تتطلع لزيادة التعاون الإعلامي مع جنوب السودان خلال المرحلة القادمة .

ودعا " هيكل " الوزير السوداني لترشيح عدد من الإعلاميين في جنوب السودان لتلقي دورات تدريبية بمركز التدريب الإعلامي بوزارة الدولة للإعلام .

كما أبدى إستعداده للتفاهم مع عدد من المنتجين المصريين لإهداء عدد من المسلسلات الدرامية المصرية لتليفزيون جنوب السودان .

وأوضح " ماكواي " أن جنوب السودان يرحب كثيرًا بالتعاون الإعلامي مع مصر ، وأشار إلى ضرورة توقيع مذكرة تفاهم لتأكيد تعاون في أقرب فرصة . وأشار إلى أهمية رفع قدرات الإعلاميين في جنوب السودان ، كما أشار إلى شغف المواطنين في جنوب السودان بالمسلسلات الدرامية المصرية بشكل كبير .

وكان إتفاق السلام النهائي بين السودان وجنوب السودان قد تم توقيعه منذ أيام ، وحضر التوقيع من مصر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية .