في اتصال هاتفي مع وزير إعلام جنوب السودان.. هيكل يدعو إعلاميي "جوبا" للتدريب في مصر

أجرى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إتصالًا هاتفيًا مع " مايكل ماكواي " وزير الإعلام بجنوب السودان .
وتقدم " هيكل " بالتهنئة للوزير " ماكواي " بمناسبة توقيع إتفاق السلام النهائي منذ أيام وأوضح أن مصر تتطلع لزيادة التعاون الإعلامي مع جنوب السودان خلال المرحلة القادمة .
ودعا " هيكل " الوزير السوداني لترشيح عدد من الإعلاميين في جنوب السودان لتلقي دورات تدريبية بمركز التدريب الإعلامي بوزارة الدولة للإعلام .
كما أبدى إستعداده للتفاهم مع عدد من المنتجين المصريين لإهداء عدد من المسلسلات الدرامية المصرية لتليفزيون جنوب السودان .
وأوضح " ماكواي " أن جنوب السودان يرحب كثيرًا بالتعاون الإعلامي مع مصر ، وأشار إلى ضرورة توقيع مذكرة تفاهم لتأكيد تعاون في أقرب فرصة . وأشار إلى أهمية رفع قدرات الإعلاميين في جنوب السودان ، كما أشار إلى شغف المواطنين في جنوب السودان بالمسلسلات الدرامية المصرية بشكل كبير .
وكان إتفاق السلام النهائي بين السودان وجنوب السودان قد تم توقيعه منذ أيام ، وحضر التوقيع من مصر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية .
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