مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من القضايا والملفات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

ويناقش المجلس اخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره .

ويبحث المجلس توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات و استمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار .

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات .

ويبحث أيضا موقف الإزالات والتصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، والتشديد على عدم إقامة اَي مخالفات بناء جديدة