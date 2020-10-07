نيفين جامع: حريصون على تطبيق المعايير الدولية لتعزيز تنافسية القطن المصرى

وأشارت إلى أن الدولة أطلقت العلامة التجارية للقطن المصرى منذ 20 عامًا لمساعدة المستهلكين بمختلف الأسواق العالمية على التمييز بين القطن المصرى الأصلى وأى أقطان أخرى مقلدة.

جاء ذلك فى كلمة الوزيرة خلال مشاركتها - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - بفعاليات الاحتفال الثانى بيوم القطن العالمى، بمشاركة عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة الاستشارية الدولية للقطن ومقرها العاصمة الأمريكية واشنطن، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام، حيث شارك فى تنظيم الاحتفال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وجمعية قطن مصر وبحضور الدكتور محمد نجم، نائب رئيس الاتحاد العالمى لبحوث القطن "ICRA".

وقالت الوزيرة إن مصر تطبق إجراءات صارمة للتحقق من مكونات أى منتج مُصنع من القطن المصرى بنسبة 100%، حيث يتم إجراء مراجعة على الشركات المصرح لها استخدام العلامة التجارية للقطن المصرى، من خلال نظام تتبع كامل لمكونات القطن المصرى فى كافة مراحل الإنتاج فى سلسلة الإمدادات، إلى جانب إجراء تحليل البصمة الوراثية DNA لعينات من النسيج المُصنع.

وأشارت إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج تحديث شامل لصناعات القطن والغزل والنسيج فى مصر من خلال إعادة هيكلة وتطوير شركات الحلج والغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وبينت جامع أن القطن يعد إحدى الركائز التى تعتمد عليها صناعة الغزل والنسيج والملابس فى مصر، كما يقدر عدد العاملين بتجارة وزراعة القطن المصرى بنحو 9 ملايين مواطن، لافتةً إلى أن الاحتفال بيوم القطن العالمى من مصر وترأس مصر للجنة الدائمة للجنة الاستشارية الدولية للقطن خلال العام الماضى يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للقطن، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية بالاقتصاد القومى.

كما يمثل فرصة متميزة لاستعراض الخطة المستقبلية للاستمرار فى رفع جودة القطن المصرى والجهود المبذولة للمحافظة على ثقة العالم فى مختلف المنتجات القطنية المصرية.

ولفتت إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتطوير منظومة تداول القطن بداية من الزراعة، من خلال المحافظة على السلالات المنتقاة والخواص الطبيعية للقطن المصرى، مرورا بتحسين جودة ونظافة القطن، فى إطار التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية، والتى تشمل وزارات التجارة والصناعة والزراعة وقطاع الأعمال العام.

وأكدت فى هذا الصدد أنه تم إنشاء وتطوير هيئات فنية متخصصة فى مجال القطن وذات قدرات فنية متميزة، والتى تشمل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن "CATGO" واتحاد مصدرى الأقطان، وجمعية قطن مصر، ولجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل.

وأوضحت جامع ان دعم الوزارة لمنظومة القطن، يشمل أيضا تطوير السياسات الصناعية وسلاسل التوريد، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأقطان المصرية الطويلة وفائقة الطول فى إنتاج غزول رفيعة، لمنع إهدار قيمة القطن المصرى فى إنتاج غزول سميكة.

ولفتت إلى أنه تم أيضاً تنفيذ مشروع "القطن المصرى من البذرة للكسوة"، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بتمويل من الحكومة الإيطالية، حيث حظى هذا المشروع باهتمام كبير من كبريات الشركات العالمية.

وأشارت إلى أن الوزارة لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة نظراً لكونها صناعات كثيفة العمالة، لافتةً إلى أن مصر انضمت رسميا إلى "مبادرة القطن الأفضل" BCI فى مايو 2020 بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، بهدف تعزيز استدامة سلسلة قيمة القطن المصرى بأكملها، وهو ما يدعم التوجه الجديد لمصر نحو استدامة زراعة القطن المصرى وإنتاجه وتطبيق المعايير الدولية لتعزيز القدرة التنافسية للقطن المصرى فى جميع أنحاء العالم، وزيادة الصادرات وتحسين الظروف المعيشية لمنتجى القطن.

وتوجهت الوزيرة بالشكر إلى الهيئات الدولية الداعمة لمبادرة يوم القطن العالمى والمقدمة من دول C4 التى تشمل بنين وبوركينا فاسو وتشاد ومالى، والتى تم إطلاقها فى أكتوبر الماضى فى جنيف، معلنة بدء الاحتفال رسميا باليوم العالمى للقطن، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة والأونكتاد ومركز التجارة الدولية واللجنة الاستشارية الدولية للقطن.