وزير الشؤون السياسية الإندونيسى: حريصون على التشاور مع مصر فى مختلف القضايا

وأعرب السفير سلطان، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، عن تطلع مصر للتعاون الجاد مع الجانب الإندونيسى لدفع علاقات التعاون الثنائى بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.

ومن جانبه، أكد المسؤول الإندونيسى عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين كون مصر أول دولة تعترف باستقلال إندونيسيا، وتطلعه لتطوير مجالات التعاون الثنائى بين الجانبين، مُشيرا إلى تقدير بلاده للدور المتميز الذى يقوم به الأزهر الشريف فى تعليم آلاف الطلبة الإندونيسيين العلوم الشرعية منذ سنوات طويلة.

ونوه فى هذا الصدد إلى أن العديد من القيادات الدينية وغيرها من رموز المجتمع الإندونيسى تلقوا دراستهم فى مصر ولعبوا دوراً كبيراً فى نشر مبادئ الإسلام السمحة التى تدعو إلى الوسطية والاعتدال، مؤكدا حرص إندونيسيا المُستمر على التنسيق والتشاور مع مصر فى مختلف القضايا ذات الاهتمام المُشترك.