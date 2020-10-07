السفير المصرى فى دار السلام يلتقى بالمدير التنفيذى لمركز الاستثمار التنزانى

التقى السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، بالدكتور Maduhu Kazi المدير التنفيذى الجديد لمركز الاستثمار التنزانى، حيث تناول اللقاء سُبُل تعزيز الاستثمارات المصرية بما يخدم جهود البلدين الشقيقين الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز الروابط الإقتصادية والتجارية والاستثمارية التى تجمعهما.





وأكد أبو الوفا، فى تصريحاته أنه تم الاتفاق خلال المقابلة على تأسيس آلية تنسيق بين السفارة المصرية ومركز الاستثمار التنزانى لتقديم التسهيلات اللازمة للوفود الاستثمارية المصرية التى تقوم بزيارة تنزانيا، سواء فيما يتعلق بتوفير البيانات والمعلومات حول التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار وكذلك الفرص الإستثمارية المتاحة فى مختلف القطاعات، فضلاً عن ترتيب اجتماعات للمستثمرين المصريين مع الجهات التنزانية المعنية. من جانبه، أشاد المسئول التنزانى خلال المقابلة بالتنامى الملحوظ لاهتمام الشركات المصرية بإستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار فى بلاده، واستعداد المركز لتقديم كافة التسهيلات للوفود المصرية التى تقوم بزيارة تنزانيا بغرض الاستثمار، مؤكداً على الفرص العديدة المتاحة للاستثمار فى بلاده لاسيما فى مجالات التصنيع الغذائى والصناعة والأدوية والزراعة. كما استعرض كذلك الجهود التى تقوم بها الحكومة التنزانية لتحديث وتطوير الأطر القانونية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار فى البلاد، وأهمها قانون الاستثمار الجديد الذى يعكف الجانب التنزانى على الانتهاء منه ليكون جاهزاً للعرض على البرلمان الجديد عقب الانتخابات العامة المقرر اجراؤها فى 28 أكتوبر الجارى.

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