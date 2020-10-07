معهد الدراسات الدبلوماسية يُنظم فعاليات مشتركة مع الجامعة الأمريكية بمصر

فى إطار تضافر الجهود بين وزارة الخارجية ومؤسسات التعليم العالى بهدف نشر الوعى بين الكوادر الشبابية المصرية فى الجامعات المصرية والأجنبية حول طبيعة التحديات الإقليمية والدولية، نظم معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية فعاليات مشتركة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال الفترة من 13 سبتمبر حتى 7 أكتوبر 2020، تفعيلاً لمذكرة التفاهم السارية مع كلية الشئون الدولية بالجامعة الأمريكية.





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