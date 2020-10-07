إنفوجراف .. مراحل دعوى الخلع

تعد دعاوى الخلع، من أهم القضايا المتداولة فى محاكم الأسرة، حيث ترفعها الزوجة، فى حالة عدم التراضى بينها وبين زوجها على الطلاق، وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وتشمل مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة، كما ترد لزوجها مقدم الصداق "المهر"، الذى دفعه لها والثابت فى عقد الزواج، وذلك كى تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه.





وتشهد تلك الدعاوى اهتماما كبيرا فى الفترة الأخيرة بمكاتب تسوية شئون المنازعات الأسرية. ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز مراحل دعاوى الخلع: طلب تسوية لمكتب تسوية شؤون الأسرة. إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين. يحضر الزوجان وتبدأ محاولة التوفيق. حال قبول الزوج يتم الصلح بين الطرفين. تحال للمحكمة إن رفضت الزوجة الصلح. بعد ذلك ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات وأن تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. ثم بعد ذلك تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها، وتعرض المحكمة الصلح بين الطرفين، وإن كان لهما أولاد يعرض الصلح مرتين، وإذا لم يتيسر الإصلاح تقضى المحكمة بالخلع.

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