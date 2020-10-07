صور .. وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى فى السويس احتفالا بذكرى أكتوبر

وضع عبدالمجيد صقر محافظ السويس، واللواء خالد قناوى قائد الجيش الثالث الميدانى، واللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس أكاليل الزهور على النصب التذكارى لقبر الجندى المجهول فى إطار احتفالات السادس من أكتوبر 1973.





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