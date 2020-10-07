ننشر نتيجة الطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني نتيجة الطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين، ولمعرفة النتيجة اضغط على الرابط التالي.. https://stemresult.emis.gov.eg/ يذكر أن نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين الدكتور رضا حجازي، قد أكد أن هناك تقليل في الاغتراب بين مدارس المتفوقين، ويتم الحصول على النتيجة من خلال كتابة الرقم القومي في الموقع المخصص لذلك.

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