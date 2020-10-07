الحكومة تعلن وصول طلبات التصالح بمخالفات البناء لمليون و750 ألف طلب حتى الآن

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.
وأشاد رئيس الوزراء بالإقبال الكبير من جانب المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، لافتًا إلى أن عدد طلبات جدية التصالح وصلت إلى نحو مليون و750 ألف طلب، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لإجراءات التصالح تنفيذًا للقرارات التيسيرية، التى تم اتخاذها، وفى ضوء ذلك كلف بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء لإعلانها، وعودة حركة البناء إلى طبيعتها.
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