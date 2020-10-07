مستشفى بهية يستضيف الشيف غادة نوارة

استضاف مستشفى بهية اليوم الشيف غادة نوارة، وحملت الزيارة كثيرا من معانى الدعم والحب لمحاربات سرطان الثدى.

وقدمت "نوارة" لمحاربات بهية بعض النصائح الخاصة بالمطبخ، كما قدمت وجبات صنعتها خصيصًا لهن.

من جانبها قالت "نوارة" إن جميع السيدات عباقرة ويعتبرن محاربات سواء وهن يحاربن المرض أو من دونه، وأكدت على ضرورة تمسك جميع السيدات بمبدأ "اليقين والعزيمة والحب" حتى يستطعن مواجهة كل الصعاب فى كل حياتهن.

وعبرت "نوارة" وسط جو مليء بالود والفرح خلال الزيارة، عن سعادتها البالغة بتقديم تلك "الوصفات الصحية " والنصائح لكل الحضور من محاربات بهية.