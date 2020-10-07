وزارة الدولة للإعلام تعقد الاجتماع الثالث للشخصية المصرية 2030 بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية

عقد اليوم بمقر وزارة الدولة للإعلام الاجتماع الثالث لدراسة الشخصية المصرية 2030 بحضور ممثلي الوزارات المختلفة والجهات المعنية بهذا الموضوع وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنمية الشخصية المصرية والحفاظ على منظومة القيم والأخلاق في المجتمع المصري.

بدء الاجتماع باستعراض ما تم خلال الاجتماعين السابقين الذين استضافتهم وزارة الدولة للإعلام وكان قد أكد خلالهم الوزير أسامة هيكل أن الوزارة تستهدف من خلال تلك الاجتماعات توحيد الجهود للخروج برؤية استراتيجية تعظم الإيجابيات في الشخصية المصرية ومعالجة السلبيات من أجل وضع رؤية استراتيجية تتضمن اليات قابلة للتنفيذ، خاصة مع انضمام وزارات وجهات جديدة لمبادرة الشخصية المصرية 2030 مع كل اجتماع، مما يؤكد على سمة العمل التكاملي للحكومة المصرية.

كما تم خلال الاجتماع اليوم مناقشة تصور ومقترحات ممثلي الوزارات والجهات المعنية في استراتيجية إعادة بناء الشخصية المصرية، ووضع آليات التنفيذ المناسبة لذلك، وكذلك استعراض الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية وبحث إمكانية التعاون والدمج للتأكيد على أهمية توحيد الجهود من أجل معالجة السلبيات وتعظيم الايجابيات في الشخصية المصرية للخروج بمنظومة القيم المطلوبة.

جاء هذا الاجتماع بعد الاتفاق خلال الاجتماع الثاني الذي عقد في منتصف الشهر الماضي بمقر وزارة الدولة للإعلام أن يقوم السادة الوزراء بترشيح ممثلين عن وزاراتهم لتشكيل لجنة فنية تضم مجموعة عمل من الجهات المشاركة لتحديد المسئوليات وإعداد ورقة عمل فنية لدراسة مجموعة القيم المطلوب التركيز عليها ومتابعة جدول الأعمال ومباشرة الاجراءات التنفيذية بعد مناقشة المقترحات والتوصيات.

حضر الاجتماع حسام الدين محسن، مساعد وزير الدولة للإعلام للشئون الفنية ومقرر اللجنة الفنية لمبادرة الشخصية المصرية 2030، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، والقس بولس حليم المتحدث بإسم الكنيسة المصرية، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، ونجوى صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية، والدكتورة عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وهيثم الحاج رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة، وناصر سليم مدير عام الادارة العامة للتنمية والتنوع بوزارة الثقافة، وايزيس محمود المدير العام للإدارة العامة للتدريب بالمجلس القومي للمرأة.