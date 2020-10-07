المتحدة تحتفل بانتصارات أكتوبر على قنواتها مساء الخميس

تذيع قنوات أون ودي إم سي يوم الخميس ٨ أكتوبر حفلا ساهرا كبيرا بمناسبة احتفالات عيد القوات المسلحة و الذكري الـ ٤٧ لنصر أكتوبر.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة ان قنوات المجموعة دأبت علي تقديم وجبة ترفيهية علي قنواتها في المناسبات المختلفة و لا سيما الوطنية منها و ذلك بناء علي خطة مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي في تنوع المحتوي علي القنوات العامة للمجموعة وإدخال البهجة علي المشاهد في تلك المناسبات

وأضاف صالح ان الحفل تتم فعاليات فقراته في منطقة الجلالة بالعين السخنة احدي أحدث إنجازات القوات المسلحة و يشارك فيه كوكبة من نجوم مصر : حكيم و مصطفي حجاج و خالد سليم و محمود العسيلي كما شارك من العالم العربي النجم حسين الجسمي.

هذا و يذاع الحفل يوم الخميس الساعة العاشرة مساء علي قنوات أون و دي إم سي العامة.