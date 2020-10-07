المفتى لوفد أمريكى: مصر بقيادة السيسى حققت تقدما كبيرا فى العيش المشترك

واستعرض فضيلة المفتى فى بداية اللقاء المراحل التاريخية التى مرت بها دار الإفتاء منذ نشأتها، والدَّور الذى تقوم به، ومجهوداتها فى بيان صحيح الدين ومواجهة فوضى الفتاوى والفكر المتطرف.

وأضاف أن دار الإفتاء أنشأت عام 2014 مرصدًا لفتاوى التكفير والآراء المتطرفة، يعمل على مدار الساعة لرصد كافة الفتاوى والآراء التى تصدر عن الجماعات المتطرفة، ويعمل على تفكيكها وتفنيدها والرد عليها بمنهجية علمية دقيقة وبمخرجات مختلفة متنوعة.

وأشار إلى أن الدار كذلك تُعنى بأحوال المسلمين فى الخارج، خاصة فى الغرب، وأن علماء الدار قاموا بجولات مكوكية فى مختلف دول العالم والتقوا بالجاليات المسلمة هناك، وقال: "كنا حريصين على حث الجالية المسلمة فى الدول الغربية على الاندماج الإيجابى والفعال فى مجتمعاتهم، والالتزام بالقوانين التى وضعت لتنظيم الحياة فيها".

وأكد مفتى الجمهورية، أن المدخل الحقيقى لأى تقدم فى الدول هو التنمية وبناء الإنسان، وهو السبيل الأمثل لمواجهة الفكر المتطرف الذى ينبت فى البيئات التى تفتقد للتنمية، لافتًا إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة خلال السنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسؤولية فى تنمية الإنسان والمجتمع، فضلًا عن النجاح الكبير الذى حققه الجيش المصرى فى حربه على الإرهاب فى سيناء.

وقال فضيلة المفتى: "قمنا فى عام 2016 بفتح ملف المنتمين لداعش من المجتمعات الغربية، ووجدنا بالبحث والدراسة أن 50% من المنتمين للتنظيمات الإرهابية من الغرب، واستنتجنا أن هناك خللًا فى الخطاب الدينى لدى القادة الدينيين هناك".

وأضاف أن دار الإفتاء من خلال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم عقدت مؤتمرًا دوليًّا حول: "التكوين العلمى والتأهيل الإفتائى لأئمة المساجد فى الخارج"، وكان نتاج هذا المؤتمر تدريب عدد كبير من أئمة المساجد فى الغرب، خاصة بريطانيا، وكذلك أئمة أفريقيا، خاصة من البلدان التى ظهرت فيها الجماعات المتطرفة مثل بوكو حرام ومثيلاتها.

وأشار إلى أن الدار أصدرت كذلك عددًا من الكتب والمطبوعات التى تواجه الفكر المتطرف بلغات مختلفة، بالإضافة إلى مجلة insight التى تردُّ فيها الدار على مجلة "دابق" و"ورمية" اللتين يصدرهما تنظيم داعش المتطرف.

وأكد مفتى الجمهورية أننا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود والتعاون الكبير بين جميع دول العالم فى مواجهة التطرف والإرهاب؛ لأن التطرف لم يعد مقتصرًا على دول بعينها، ولكنه أصبح يهدد الجميع.

وحول حرية الاعتقاد وموقف الإسلام منه قال فضيلة المفتى: "إن الإسلام منذ أول لحظة يعترف بالتعددية الدينية، وأنه لا يمكن إكراه أحد على اعتناق عقيدة معينة؛ لأن العقيدة أمر قلبى، فجاء قول الله تعالى: {لا إكراه فى الدين} ليكون حاسمًا لهذا الأمر".

وأضاف أن مصر لديها تجربة فريدة فى العيش المشترك والاندماج الكامل بين المصريين جميعًا على اختلاف عقائدهم، فالكل سواء أمام الدستور والقانون، وهو ما نص عليه دستور 1923، وأكدنا عليه فى التعديل الدستورى عام 2014، قائلًا: "كنت أحد أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وكنا حريصين على ضمان المساواة الكاملة بين كل المصريين".

وتابع فضيلته: "حققت مصر بقيادة الرئيس السيسى تقدمًا كبيرًا فى هذا المجال، حيث صدر مؤخرًا تشريع قانونى لأول مرة منذ 200 عام تقريبًا لحماية دور العبادة وتقنين أوضاعها".

وأبدى فضيلة المفتى استعداد دار الإفتاء الكامل للتعاون فى مواجهة الفكر المتطرف وتقديم ما لديها من خبرات علمية وعملية فى هذا المجال.

من جانبه عبر الوفد عن سعادته بزيارة دار الإفتاء ولقائه بفضيلة المفتى، وقال: نحن فى هيئة "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" نعمل على مساعدة الشعوب فى الوصول إلى التنمية المطلوبة والاعتماد على ذاتها.

وأشار إلى أن الوكالة لديها العديد من البرامج لمكافحة التطرف والإرهاب، وأنها تتعاون مع القيادات الإسلامية فى الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى حل لهذه الأزمة التى باتت تهدد الجميع.

وأضاف أنه خلال أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية الكبيرة تبنت الهيئة العديد من البرامج لتوفير فرص عمل خاصة للشباب المتأثرين بالبطالة، وبالتالى يكونون بيئة خصبة لقبول الأفكار المتطرفة ونشرها.

وقال: "إن الأصوات الإسلامية المعتدلة -مثل فضيلة المفتى ودار الإفتاء المصرية- هى التى يمكن أن تواجه التطرف، وهو أمر مهم ليس فقط للشعب الأمريكى فحسب، بل لكل شعوب العالم".

وأوضح أن هناك توافقًا كبيرًا فى الأفكار التى طرحها فضيلة المفتى خلال اللقاء، مؤكدًا أن هذه الزيارة هى رسالة قوية للتكامل والتعاون من أجل الإنسانية.

وأبدى تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر مع دار الإفتاء المصرية فى مجال مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح صورة الإسلام، وتقديم النموذج الصحيح والأمثل للإسلام والمسلمين.