محافظ الجيزة يجرى حركة تنقلات محدودة بعدد من الأحياء والمراكز

أصدر أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بتكليف ياسر محمد سامى سالم للعمل رئيسا لحى العجوزة نقلا من رئيس مركز ومدينة كرداسة، وتكليف محمد عبد الحميد سيد محمود للعمل رئيسا لمركز ومدينة كرداسة نقلا من رئيس مركز ومدينة أوسيم، وفرج عبد العاطى زكى للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة أوسيم.





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