النشرة المرورية: كثافات فى شوارع القاهرة وأعلى دائرى المرج

قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن معدلات السير على الطرق فى فترة الذروة المسائية مرتفعة نسبيا، اليوم الأربعاء، نتيجة العطلة الرسمية غدا.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، اليوم، والذى يقدمه محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تنحصر فيها الأحجام بمحور قناة السويس، القادم من كوبرى محرم بك المتجه لكورنيش الإسكندرية، وكذلك أحجام متفرقة فى محور أبو قير بميدان كفر عبده.

وأشار إلى أنه فى محافظة الغربية تنحصر الأحجام بشارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى، أما محافظة بورسعيد فتنحصر فيها الأحجام بشارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية، كما تشهد محافظة الإسماعيلية بعض الأحجام فى شارع الثلاثينى، فيما تشهد باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى معدلات مرضية فى حركة السير.

وتابع أن المحافظات المجاورة للقاهرة، كالقليوبية تنحصر فيها الأحجام عند محطة مترو شبرا الخيمة، للقادم من مناطق المؤسسة والمتجه لقطاعات الطرق الدائرية، بسبب أعمال التوسعة الجارية.

وأضاف صابر أن إدارة المرور، وضعت خطة للتعامل مع أى أحجام، خاصة مع وجود أحجام أعلى قطاعات الطرق الدائرية تزامنا مع أعمال التوسعة، مشيرا إلى أن هناك أحجام مرورية أعلى مناطق كارفور والمتجه للمنيب والأوتوستراد للمتجه إلى دار السلام، أما المتجه للمعادى فيفضل سلوك اتجاه نفق كارفور، وأعلى منطقة المرج والمريوطية فتشهد بعض الكثافات.

وأوضح صابر أن محافظة القاهرة تشهد كثافات مرتفعة، حيث دعا إلى تجنب محور صلاح سالم للمتجه إلى السيدة عائشة ونفق الأزهر، بسبب الأعمال الجارية لإنشاء محور الفردوس.