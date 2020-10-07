عاجل.. السيسى يتسلم درع العمل التنموى العربى لعام 2020

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذى قدم للرئيس "درع العمل التنموى العربى لعام 2020"، وهى الجائزة التى تمنح سنوياً من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التى تقود العملية التنموية فى بلادها.





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