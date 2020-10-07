لم تتوان الدولة فى رعاية الأسر الأكثر احتياجًا، سواء فى توفير الرعاية الصحية أو السلع الغذائية، وحتى فى التعليم، حيث قررت الدولة استثناء عدد من الفئات من المصروفات الدراسية وعددهم 2 مليون و100 ألف طالب، بإجمالى 2 مليار و200 مليون جنيه.

وفيما يلى الفئات المستثناة من دفع المصروفات الدراسية: 1- أبناء شهداء 25 يناير. 2- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى (تكافل وكرامة). 3- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل. 4- أبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة. 5- طلاب حلايب وشلاتين وأبو رماد. 6- طلاب شمال سيناء. 7- أبناء مصابى الثورة. 8- مدارس التربية الخاصة. 9- مدارس الفصل الواحد والتعليم المجتمعى والمدارس الصديقة للفتيات. 10- أبناء الأسر الأولى بالرعاية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعفاء 2 مليون و100 ألف طالب من المصاريف الدراسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.