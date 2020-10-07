مصر وجنوب السودان يستعدان لاستئناف أعمال تطهير مجرى النيل

قام السفير المصري في جوبا دكتور محمد قدح، ووزير الري والموارد المائية الجنوب سوداني "مناوا بيتر"، بزيارات ميدانية إلى مدينتي "بنتيو" بولاية الوحدة و"واو" بولاية غرب بحر الغزال في جنوب السودان، لتفقد أوضاع المعدات والمشروعات المصرية المتواجدة في المدينتين تمهيدًا لاستئناف أعمال تطهير المجاري النهرية واستكمال المشروعات المتوقفة.
وذكرت وزارة الخارجية اليوم الاربعاء أن أعضاء بعثة الري المصري شاركوا في الزيارة.
وأضافت الوزارة أن السيد "جوزيف مونيتويل" حاكم ولاية الوحدة، استقبل الوفد خلال زيارة مدينة "بنتيو"، حيث قام باصطحابه في جولة ميدانية لتفقد الصنادل المصرية والمعدات اللازمة لأعمال التطهير.
كما قامت حاكمة ولاية غرب بحر الغزال السيدة "سارة كليتو" باصطحاب الوفد خلال زيارة مدينة "واو" حيث تفقدوا المعدات المصرية المتواجدة في المدينة إلى جانب مشروعات الري المصري هناك ومن بينها محطة لرفع المياه ومرسى نهري.
وصرح السفير محمد قدح بأن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار متابعة نتائج زيارة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إلى جوبا في سبتمبر الماضي، تمهيدًا لاستئناف أعمال تطهير المجرى المائي في بحر الغزال بما يساهم في تسهيل الملاحة النهرية واحتواء مخاطر الفيضانات.
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