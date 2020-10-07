الحكومة توافق على إضافة معهدي هندسة وتكنولوجيا الطيران والحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران لـ الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية توشكى بمحافظتي أسوان والوادي الجديد، والتي تضم قطع أراض لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أغراض الاستصلاح والاستزراع، وكذا قطعة أرض لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في أغراض الاستزراع والاستثمار السمكي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المادة (5) من قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 2009 بإضافة معهدي هندسة وتكنولوجيا الطيران والحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء، إلى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، ويهدف ذلك إلى توسيع قاعدة التخصصات بالأكاديمية لتلبية متطلبات الطلاب في التعلم واكتساب المهارات.
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