الجامعة العربية تمنح الرئيس السيسي درع العمل التنموي العربي لعام 2020

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية، الذي قدم للرئيس "درع العمل التنموي العربي لعام ٢٠٢٠"، وهي الجائزة التي تمنح سنويًا من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التي تقود العملية التنموية في بلادها.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس اكد أن الدرع مُهدَى لكل المصريين الذين ساهموا بوعيهم ووطنيتهم في إنجاح جهود الإصلاح الاقتصادي ومسيرة العملية التنموية التي تتم بجهود وموارد مصرية خالصة.