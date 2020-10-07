مصر وجنوب السودان تتفقان على استئناف أعمال تطهير مجرى النيل

واستقبل "جوزيف مونيتويل" حاكم ولاية الوحدة، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية المصرية، الوفد خلال زيارة مدينة بنتيو، حيث قام باصطحابه فى جولة ميدانية لتفقد الصنادل المصرية والمعدات اللازمة لأعمال التطهير، بينما قامت حاكمة ولاية غرب بحر الغزال "سارة كليتو" باصطحاب الوفد خلال زيارة مدينة "واو" حيث تفقدوا المعدات المصرية المتواجدة فى المدينة إلى جانب مشروعات الرى المصرى هناك ومن بينها محطة لرفع المياه ومرسى نهرى.
وصرح السفير محمد قدح، أن هذه الزيارات الميدانية تأتى فى إطار متابعة نتائج زيارة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى المصرى إلى جوبا فى سبتمبر الماضى، وتمهيدًا لاستئناف أعمال تطهير المجرى المائى فى بحر الغزال بما يساهم فى تسهيل الملاحة النهرية واحتواء مخاطر الفيضانات.
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