وزيرة الصحة تكرم خالد الصاوى لمشاركته فى حملة التوعية حول تجارب لقاح كورونا

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة أهدت درع الوزارة للفنان خالد الصاوى تقديرًا لتطوعه لتصوير الحملة التوعوية بالمجان لحث المواطنين على المشاركة فى التجارب الاكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد، حرصاً منه على نجاح تلك التجربة.

وبين مجاهد أن هذه ليست المرة الأولى التى يتعاون فيها الصاوى مع الوزارة، حيث شارك فى الحملة التوعوية لمبادرة "100 مليون صحة"، ومنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأضاف أن الوزيرة أكدت على دور الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة، فى نجاح تلك التجربة التى تشارك فيها مصر، ضمن العديد من دول العالم فى الحصول على لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا فى أسرع وقت، لما لهم من تأثير إيجابى فى المجتمع، بهدف توعية المواطنين بأهمية المشاركة فى هذه التجارب لأجل الإنسانية.

ومن جانبه أعرب الفنان خالد الصاوى عن بالغ سعادته بالمشاركة فى تلك الحملة باعتبارها دورًا وطنيًا يؤكد دور الفنانين المصريين فى تقديم رسالة توعوية هادفة لدعم الدولة المصرية فى مشاركتها مع دول العالم للوصول إلى لقاح آمن وفعال يحمى الإنسانية من فيروس كوورنا فى أسرع وقت.

كما وجه الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان على استقباله وتكريمه، داعيا المواطنين لضرورة المشاركة فى التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد" كوفيدا-19".

يُذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد شاركت فى التجربة الإكلينيكية فى مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث تلقت اللقاح بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ضمن مبادرة "لأجل الإنسانية" فى إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون فى مجال التصنيع حال ثبوت فاعليته.