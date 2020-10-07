عاجل .. البترول: تثبيت سعر البنزين والسولار لمدة ثلاثة أشهر

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى التوصية بتثبيت الأسعار الحالية للوقود، حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.





وحسبب قرار لجنة التسعير فقد تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة عند 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، كما استقر سعر لتر السولار عند و6.75 جنيه، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3900 جنيه .

وأكدت لجنة التسعير، فى بيان اليوم الأربعاء، أن توصياتها وقراراتها تهدف إلى تعزيز المصداقية والالتزام بما تم الإعلان عنه مسبقا للشعب المصرى، وهو ما يضيف إلى رصيد المصداقية والشفافية التى تنتهجها مؤسسات الدولة فى عملها اليومى الرامى لخدمة المواطنين.

كما أوضحت الجنة فى تقريرها استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائى وفقا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.

كما أكدت اللجنة بأن الهدف الأساسى لتطبيق التسعير التلقائى هو إيجاد آلية واضحة توفر رؤية مستقبلية للجميع حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقا لما هو معمول به فى معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما أن الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التى تضم ممثلين لوزارتى البترول والمالية، فى قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوى لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها.