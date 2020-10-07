رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان يطالب بدمج متعافى الإدمان داخل سوق العمل

وأكد "عامر" فى بيان صادر عنه اليوم، أن حكومة الدولة المصرية والقائمين على مكافحة فيروس كورونا، أداروا الملف بإمتياز، لافتا إلى أن استمرار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان فى ظل جائحة فيروس كورونا، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، يُعد انتصار حقيقى لمصر.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أنه لابد خلال الفترة المقبلة تأهيل متعافى الإدمان لسوق العمل والاستفادة منهم، ليكونوا ضمن عجلة الإنتاج التى إنطلقت بسرعة الصاروخ فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وطالب "عامر"، بضرورة الاستفادة من هؤلاء الكوادر البشرية وذلك عن طريق فتح مجال العمل الخدمى والصناعى والمجتمعى، لاحتضانهم وتشجيعهم على مساندة الدولة المصرية والنهوض بها، لأن الشباب هم الدُعامة الأساسية للارتقاء بالدولة المصرية.
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