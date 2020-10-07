السيسي يتسلم درع العمل التنموي العربي 2020  

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي قدم للرئيس "درع العمل التنموي العربي لعام ٢٠٢٠"، وهي الجائزة التي تمنح سنويًا من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التي تقود العملية التنموية في بلادها.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس يؤكد أن الدرع مُهدَى لكل المصريين الذين ساهموا بوعيهم ووطنيتهم في إنجاح جهود الإصلاح الاقتصادي ومسيرة العملية التنموية التي تتم بجهود وموارد مصرية خالصة.

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