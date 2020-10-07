الرئيس السيسى يوجه بالحفاظ على العمالة بالقطاع السياحي وتثبيت أوضاعها

وجه الرئيس عبد الفتاح السيى بالحفاظ على العمالة بالقطاع السياحي وتثبيت أوضاعها، خاصةً في ظل الدعم الحكومي للقطاع استجابةً لتداعيات جائحة كورونا، وكذا البرامج الحكومية التحفيزية الموجهة في هذا الإطار. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار حيث تناول الاجتماع متابعة "أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار".

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