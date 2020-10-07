القومي للمرأة يهنئ منى الحديدي لحصولها على جائزة "المرأة العربية والمسئولية المجتمعية"

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بخالص التهاني الي الدكتورة منى الحديدي عضوة لجنة الإعلام بالمجلس وعضوة المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ، لحصولها على جائزة "المرأة العربية والمسؤولية المجتمعية" للعام الثانى على التوالى ، وهي الجائزة الأولى في المسئولية المجتمعية على مستوى الوطن العربي، وتحت رعاية جامعة الدول العربية.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها باختيار الدكتورة منى الحديدي للحصول على هذه الجائزة الهامة للعام الثاني علي التوالي ، مؤكدة أنه تكريم مُستحق لما حققته من إنجازات على مدار تاريخها المميز في مجال الإعلام ، فضلًا عن أنها تعد نموذج مشرف للمرأة المصرية ،متمنية لها دوام التوفيق والنجاح .

يذكر أن حصول الدكتورة منى الحديدي على هذه الجائزة للعام الثاني على التوالي لما حققته من إنجازات وجهود في مجال الإعلام والتربية الخاصة، وإدخالها مادة البروتوكول والأخلاقيات كي تدرس لطلاب الجامعة مما كان له بالغ الأثر على المستوى العربي والإفريقي والعالمي.