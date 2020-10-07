شاهد | رد فعل ريهام سعيد بعد عودة برنامجها "صبايا الخير"

احتفلت الإعلامية ريهام سعيد بعودتها ببرنامجها "صبايا الخير" عبر شاشة قناة "النهار".

ونشرت ريهام سعيد صورة من تعاقدها وعلقت قائلة: " رجعت بيتي اخيرا .النهار استنوني لايف الساعه ٨ إن شاء الله".

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وأعلنت شبكة قنوات النهار عن تعاقدها مع الإعلامية الكبيرة ريهام سعيد ، لتعود مجددًا الى بيتها، والتي انطلقت معه ومنه في عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٨، وحققت نجاحًا كبيرًا في تلك الفترة وصنعت العديد من الانفرادات وتبنت حملات خيرية كثيرة من خلال شاشة القناة، وذلك في جميع محافظات مصر .

وأضافت " الشبكة " في بيان لها انه جار عقد جلسات عمل لتحديد موعد إنطلاق ريهام سعيد ببرنامج صبايا الخير على شاشة المحطة، بشكل جديد، لتمثل إضافة قوية للشبكة وللاعلام المصري في مجال العمل الخيري، والذي تعبتر ريهام اكبر الداعمين له في السنوات الاخيرة .

وبدأت ريهام حياتها المهنية مذيعة ببرنامج «صبايا» في ٢٠٠٣ بقناة مصرية خاصة وتميزت تغطياتها بالشائكة والساخنة في تناول القضايا الاجتماعية والانسانية ، وعملت في عدد من القنوات الاخرى لتحافظ على نجاحها طوال قرابة ١٥ سنة مضت.

وكان لريهام عدد من التجارب الفنية ، تنوعت بين العمل في الدراما وبين العمل على خشبة المسرح وحققت نجاحًا ملحوظًا في ظهورها الفني .وكانت البداية عام 2005 بمسلسل المرسى والبحار ثم مسلسل مسك الليل عام 2008 وشاركت الممثل أحمد بدير بطولة مسرحية (مرسي عاوز كرسي)وقامت بتأدية دور الفتاة الصعيدية بمسلسل شارع عبدالعزيز مع الممثل عمرو سعد وشاركت في مسلسل الشك مع الممثلة مي عز الدين.ولها مسلسل "قلوب" مع الممثلة علا غانم، ومسلسل ابن حلال في رمضان 2014.