انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل| البترول تعلن رسمياً أسعار البنزين والسولار الجديدة بدايةً من أكتوبر ولمدة 3 شهور قادمة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تم منذ قليل إقرار أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر، والتي من المقرر أن يتم العمل بها لمدة 3 شهور بدايةً من أكتوبر الجاري ومروراً بنوفمبر ثم ديسمبر، والأسعار الجديدة ليست قاصرة على البنزين فقط ولكنها تشمل جميع أنواع الوقود.

البترول تعلن رسمياً أسعار البنزين والسولار الجديدة

وفي العام المالي الماضي قرر ئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مراجعة أسعار الوقود كل ثللاثة أشهر، وتطبيق ما يسمى بالتسعير التلقائي للوقود، حيث هناك لجنة معنية بتسعير الوقود تجتمع على رأس كل ثلاثة شهور، وتحدد الأسعار الجديدة لتتماشى مع الأسعار العالمية، ولكن يشترط أن تكون الأسعار الجديد بالزيادة أو الإنخفاض لا تزيد عن 10%.

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وقال بيان وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للوقود اليوم، وأصدرت قراراها بشأن أسعار البنزين والسولار الجديدة، وصدر القرار منذ قليل بتثبيت الأسعار كما هي الآن وذلك كما ورد في المنشور السابق، وجاء الأسعار كما يلي.

بنزين 80 سعر اللتر 6.25 جنيه.

بنزين 92 سعر اللتر 7.5 جنيه.

بنزين 95 سعر اللتر 8.5 جنيه.

السولار سعر اللتر 6.75 جنيه.

المازوت لغير استخدامات الكهرباء و المخابز، 3900 جنيه.