قبيلة العجارمة تعلن تأييدها مرشح المصريين الأحرار بمطروح

استقبلت قبيلة العجارمة، بقرية النصر بمطروح ، سلطان أبو الشيخ الزعيرى أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح، والمرشح لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى مطروح، رمز العين، وسط تأييد ودعم قيادات وكبار القبيلة.





وقال مرشح المصريين الأحرار، إن اللقاء كان يسوده الود والمحبة والدعم الكامل من أهالينا الكرام. وأضاف، أنه عاهد الله وأهالى مطروح على العمل لصالح المواطن، مدافعا عن حقوقه وثرواته.

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